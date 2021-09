Avellino| Cuore di maiale inviato al medico legale Pianese, indagati padre e figlia di Mugnano del Cardinale

A metà dello scorso maggio, il cuore di maiale al medico legale di Avellino Lamberto Pianese lo hanno fatto recapitare un uomo di 61 anni e sua figlia di 35. I due, residenti a Mugnano del Cardinale, avevano affidato un incarico all’anatomopatologo per una consulenza in merito a una causa civile che avrebbe dovuto portare nelle loro tasche un lauto rimborso assicurativo. Ma l’esito della relazione non è stato quello immaginato e quindi i due avevano pensato bene di ripagare il professionista con un pesante avvertimento. Ora, però, padre e figlia dovranno rispondere del reato di minaccia aggravata davanti al tribunale di Avellino.