“Napoli Teatro Festival” appuntamento a luglio

Non a settembre come paventato in un primo momento, ma a luglio, il Napoli Teatro Festival Italia con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio ritorna con la bellezza e la cultura nelle location più belle e suggestive della Campania. Con l’emergenza Coronavirus tutto si è fermato e oggi che è iniziata la “Fase 2” il settore culturale resta comunque quello candidato a ripartire per ultimo. Dei problemi legati al mondo della cultura e la riapertura di cinema e teatri ne abbiamo parlato con l’attrice e regista Nadia Baldi, che dice: “Dovremo abituarci ad una nuova dimensione di teatro, dove gli stessi attori dal palcoscenico si troveranno ad essere spettatori del loro pubblico che con le nuove misure di distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine, sembrerà un mosaico di persone.Una performance nella performance”.