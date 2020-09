Buonalbergo| Premio Slow is Good 2020, l’evento venerdì 11 settembre

L’evento che celebra la lentezza come stile di vita sano e in connubio con il territorio, si avvia alla fase conclusiva di questa edizione 2020.Parliamo di Slow is Good, la kermesse nata a Buonalbergo grazie al Poc Campania 2014-2020 e che mira alla promozione del paesaggio, delle eccellenze locali e delle specificità di un territorio unico come il Fortore. Palazzo Angelini resta la location simbolo dell’appuntamento culturale che quest’anno ha ospitato una mostra fotografica che racconta i comuni fortorini attraverso i volti, i mestieri e la natura.Un documentario fotografico realizzato dal fotografo Angelo Marra con i testi di Angela Mallardo,l’esposizione delle opere sarà aperta fino al 4 novembre.Ma il Comune di Buonalbergo e l’Associazione Lab17 Aps Onlus, hanno promosso sempre nell’ambito della kermesse, il “Premio Slow is Good 2020” che sarà conferito a persone del mondo della cultura, della medicina e dello sport, che si sono distinte soprattutto in questo ultimo drammatico periodo, legato all’emergenza sanitaria. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 11 settembre alle ore 18.00 al Palazzo Angelini.Tra i premiati Ferdinando Creta, l’Asl e il Benevento Calcio.