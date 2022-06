“Spazio Alterni”: il progetto artistico a cura dell’Archivio Del Donno

Parte il 9 giugno 2022 alle ore 18:00 la prima tappa della mostra itinerante dedicata al Maestro Antonio Del Donno. Sarà la prima di diverse tappe che vedrà coinvolta la Regione Campania e si terrà a Caserta presso la sede della Banca Generali Private in Piazza Vanvitelli. La mostra curata dal prof. Gianni Garrera dal titolo ” Il senso della pittura”, con il contributo della figlia del Maestro Annarita Del Donno e il procuratore dell’Archivio Alberto Molinari, raccoglie opere di collezionisti e opere provenienti dall’archivio di Roma in un’antologica che va dagli anni ’70 al 2010

Le opere del Maestro, tra i 100 artisti più importanti al mondo, sono presenti in 2 Musei permanenti a lui dedicati oltre che in 80 musei internazionali.

Si sono interessati di lui critici d’arte quali Achille Bonito Oliva, Mirella Bentivoglio, Filiberto Menna, Enrico Crispolti, Giuseppe Galasso.