Festa di San Guglielmo: 3 giorni dedicati al fondatore del Santuario di Montevergine e Patrono d’Irpinia

Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario dalla proclamazione di San Guglielmo a Patrono dell’Irpinia e il Santuario di Montevergine si prepara a celebrare la figura del Santo “Pellegrino” con una tre giorni di spiritualità, arte e cultura.

È in programma per i prossimi 24, 25 e 26 giugno la Festa di San Guglielmo da Vercelli, organizzata dalla comunità benedettina di Montevergine, in collaborazione con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, il Comune di Mercogliano, le associazioni Misericordia del Partenio, Pro Loco Mercogliano e Pro Loco Abellinum Civitas Selleczanum.

Sarà la comunità di Mugnano del Cardinale, quest’anno, a donare l’olio che alimenta la lampada perpetua sulla tomba di San Guglielmo e sarà proprio la cerimonia dell’offerta ad inaugurare la tre-giorni, il venerdì 24 giugno alle ore 17:00. La Basilica Antica farà da cornice, alle ore 18:00, al concerto d’organo dei musicisti del Conservatorio D. Cimarosa di Avellino.

Sabato 25 giugno si celebrerà alle ore 11:00 la Messa Solenne officiata da Sua Ecc. Mons. Domenico Battaglia Arcivescovo Metropolita di Napoli e animata dal coro del Conservatorio D. Cimarosa di Avellino.

Grazie alla sinergia con AIR Campania domenica 26 giugno saranno disponibili corse della funicolare dalle ore 8:30 fino alle 19:30 e sarà, dunque, possibile godersi un’intera giornata a Montevergine con le visite guidate (10:30,11:30,13:00,15:00,16:00,17:00 su prenotazione al numero 0825 454592 anche whatsapp) “I Passi di San Guglielmo”, dedicate per l’occasione alla conoscenza del Fondatore del Santuario di Montevergine. I visitatori saranno guidati lungo un percorso di arte, storia, fede e tradizione che li condurrà dalla Basilica al Museo Abbaziale di Montevergine.

Alle ore 18:00 il Chiostro del Santuario si colorerà con le danze medievali de “I Viandanti di Montevergine” che terranno uno spettacolo gratuito con storytelling a cura di Ilaria Di Gaeta, Giuseppe Mauro, Carlo Preziosi.