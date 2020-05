Dl rilancio, Lega Campania: “Negate risorse, indignati per truffa a danno del sud”

“Siamo indignati per quello che la maggioranza sta facendo al nostro territorio e a tutto il meridione: nella notte, con un errata corrige pubblicato in Gazzetta, hanno eliminato l’inclusione delle zone rosse dei Comuni del meridione dalla norma a sostegno di questi territori. Siamo alla truffa. Prima si fa credere di essere intervenuti e poi, quasi di nascosto come un vile sabotatore, non con un emendamento, ma con la pretesa di correggere un banale “errore di stampa”, si umilia nuovamente la Campania e il Mezzogiorno.

Questo è il meridione per questa maggioranza: un errore di stampa da cancellare con un tratto di matita.

Nessuno più di quelli che ora governano si azzardi a dire che loro tutelano il sud.

In sede di conversione la Lega farà tutto quanto in suo potere per rimediare a tale vergogna. Chiamiamo tutti i cittadini onesti e di buona volontà a far sentire la loro voce contro questo ennesimo raggiro”. Così il coordinatore della Lega Campania, il deputato Nicola Molteni, con i senatori della Lega Ugo Grassi, Pasquale Pepe e Claudio Barbaro.