Benevento| Affari istituzionali, torna la questione dell’articolo 89

Riunione stamane a Palazzo Mosti della commissione Affari Istituzionali. Si è tornati a discutere della modifica dell’articolo 89 del TUEL, quello che inerisce all’abbassamento del quorum per l’approvazione in aula dei provvedimenti sui mutui che in questo momento abbisognano di una maggioranza qualificata di 17 membri, mentre con il nuovo regolamento ci sarebbe bisogno della sola maggioranza presente in aula. Una variazione non da poco perchè prelude a tutta una serie di conseguenze che portano dritto all’approvazione delle delibere sul bando periferie per cui l’Amminuistrazione s’è spesa e molto. Per l’opposizione la questione è politica. Italo Di Dio paventa anche il timore che nella maggioranza non si abbiano i numeri per far passare il provvedimento

Dello stesso tenore il pensiero di Gigi Scarinzi

Dalla maggioranza il presidente della commissione Zanone smonta le ipotesi legate a motivazioni politiche

