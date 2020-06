9 Giugno 2020 | by Enzo Colarusso

Politica

“Apprezziamo il documento dei consiglieri di Forza Italia al Comune improntato alla lealtà amministrativa ma il tema non è oggi argomento ad ordine del giorno. Il 20 settembre si voterà alle elezioni regionali e sarà giusto, che ogni simpatizzante iscritto eletto di Forza Italia, si impegni per mandare a casa il peggior presidente di Regione che la Campania abbia mai avuto” – ha dichiarato in una nota Fulvio Martusciello cocoordinatore di Forza Italia a Benevento