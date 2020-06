Benevento| Forza Italia, de Longis: è tempo di unità e non di divisione

Giorgione no, de Longis Sr si. Fulvio Martusciello e Domenico Mauro puntano su di un nome forte come quello dell’avvocato per rilanciare il partito e prepararsi alla sfida di Benevento 2021. Meglio l’esperienza di un veterano che l’animosità anche rancorosa e sanguigna dell’ex assessore di Mastella se si vuole mantenere un canale di dialogo col sindaco, nel momento più delicato del difficile rapporto tra il Ceppalonico e Forza Italia. In prima battuta, de Longis incassa la critica del gruppo consiliare azzurro che lamenta totale assenza di interlocuzione nelle scelte. Antonio Capuano

Andrea de Longis Sr è diplomatico nella risposta.

Segue servizio