Guardia Sanframondi| Panza si dimette da sindaco: sarà candidato per De Luca

Floriano Panza, a partire dal 19 agosto, non sarà più sindaco di Guardia Sanframondi. In una lettera al Consiglio comunale e al Prefetto di Benevento, Panza spiega le ragioni della sua decisione che si sostanziano nella accettazione della candidatura per le prossime Regionali a sostegno del Governatore uscente De Luca. “Ho accettato l’invito del Presidente Vincenzo De Luca a candidarmi con lui. “Hai fatto faville con ‘Sannio Falanghina Città Europea del Vino’ devi continuare in Regione” è stato l’invito a candidarsi da parte del Presidente della Regione uscente. Panza fa sapere che si candiderà anche come consigliere comunale a Guardia, per le prossime Comunali, “per stare vicino alla squadra che si presenterà in continuità con questa ultima Amministrazione da me presieduta”. Queste la linee salienti della lettera



“E’ stato quello di Sindaco di Guardia Sanframondi un ruolo che ho cercato di interpretare con serietà e con l’obiettivo di portare avanti e migliorare il buon nome della nostra cittadina. Oggi sicuro esempio di buon governo orgogliosamente rivendicato da ogni guardiese residente o non residente. Basti pensare al meraviglioso spirito di solidarietà e di generosità che la Comunità ha saputo esprimere durante la grandissima emergenza Covid-19. E’ stata l’esperienza umana più intensa pregna di emozioni e di grandi insegnamenti che guiderà ogni azione futura. Creare lavoro, migliorare il reddito delle migliaia di imprenditori: agricoli, del commercio e dell’industria, fornire servizi efficienti, non è semplice, ma ci abbiamo lavorato senza perdere un secondo. Abbiamo scongiurato con fermezza la chiusura di uffici pubblici, primi fra tutti quelli delle due banche che avevano già deciso di eliminare entrambe le loro agenzie a Guardia. Ho accettato, ben sapendo che farò per tutti i sanniti quello che ho fatto per i miei concittadini: il massimo possibile”.uca

Panza fa sapere che per circa un mese e fino al 22 settembre 2020 verrà nominato un Commissario Prefettizio che dal 23 settembre 2020 sarà sostituito dal nuovo Sindaco che verrà fuorib dalle prossime elezioni del 20 e 21 settembre 2020.