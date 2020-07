Benevento| Preventivo, Fausto Pepe a Mastella: “PD beneventano non è nelle disponibilità del sindaco”

Domani la battaglia in aula sul bilancio preventivo a Palazzo Mosti. Oggi Mastella, intervenendo alla presentazione dei candidati di Noi Campani, ha anche parlato del comportamento poco lineare del PD beneventano in occasione del voto sul consuntivo con l’uscita dall’aula di quei consglieri, criticando la diversa impostazione rispetto al pd napoletano e regionale per non parlare di quello nazionale. “Se vogliono sfiduciarmi facciano pure, sono pronto a chiedere la rielezione ai cittaibni”, ha detto il sindaco. La replica dura di Fausto Pepe affidata a fb. “Ma da quando e come Mastella è alleato del PD a Benevento? A chi ha comunicato Mastella che a Palazzo Mosti è cambiata la maggioranza di governo? Qual è il nuovo programma di Mastella per Benevento? Una farsa continua, e una classe dirigente prona alla sua smisurata quanto inutile ambizione”.