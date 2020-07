Benevento| Previsionale, maggioranza supera ostacolo del numero legale

Mastella può tirare in sospiro di sollievo. Con 20 consiglieri presenti in aula il Consiglio sul Previsionale ha superato l’ostacolo della verifica del numero legale. Giuliana Saginario, con accanto seduta la Callaro, è rimasta in aula ma questa volta in concerto col resto del Patto Civico. Nel PD è uscito Del Vecchio ma non De Pierro, mentre le due consigliere del Movimento 5Stelle sono uscite dall’aula. Con questi presupposti i lavori sono iniziati e hanno visto l’approvazione dei punti uno e due all’ordine del giorno.