Mastella replica a Maglione: “Nessun patto e tantomeno nessun assessorato a mio figlio”

Si risponde alle cose serie, non alle bugie maldicenti, né alle insinuazioni elettorali, né a idiozie parapolitiche e stupidamente scandalistiche. Nessun patto e tantomeno nessun assessorato a mio figlio. Ho querelato per danno di immmagine e per diffamazione il giornalista e la testata. Posso continuare con Maglione. Ho dialogato con Moro ed Andreotti, con Cossiga e con De Mita, sto piu giù di loro, ma scendere ai livelli di Maglione mi è impossibile. È in un girone della mediocrità politica che, pur volendo far somma anche di tanti sbagli commessi, è irraggiungibile”. Così, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in risposta al deputato sannita del M5S, Pasquale Maglione.