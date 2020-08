Benevento| Polemiche ferragostane, Mollica(M5S): “Mastella dia conto delle sue virate”

Salvini atteso in Campania la prossima settimana. Lo stato maggiore del partito regionale fa sapere che l’ex titolare degli Interni arriverà agli inizi della settimana prossima ma è ancora top secret il giorno e quindi l’orario. Nonchè la sede dove si terrà la conferenza stampa di prassi. Quello che si sa è che Salvini verrà a sostenere la causa del centrodestra per le regionali ma c’è da crederci vorrà anche sincerarsi del lavoro svolto fin qui dalle sue falangi in quell’ottica di radicamento sul territorio che è ancora molto di la dal ritenersi consolidato; e in vista delle Amministrative dell’anno prossimo il problema è fortemente avvertito. Intanto tra centrodestra e mastelliani è sempre acuta la polemica. Federico Paolucci, il leader di Fratelli d’Italia del Sannio, aveva etichettato come “nervosetto” il clima tutto interno alla compagine di Mastella in riferimento alla scaramuccia tra Matera e Nanni Russo. Gli rispondono Molly Chiusolo e Domenico Parisi, segretario e presidente di Noi Campani. ” A Paolucci ricordiamo che è stato il candidato di FdI Matera per primo a scendere su assurde e false questioni personali quando si è trattato di commentare una bugia giornalistica che riguardava la famiglia Mastella” incalza la nota di Noi Campani, “in merito alla futura giunta regionale, così come, commentando la revoca di Iannace, ha utilizzato termini non certo consoni alla normale dialettica politica”. Sulla revoca di Iannace dal CdA di Asi e più in generale sulla condotta del sindaco Mastella dice la sua anche Annamaria Mollica, consigliere comunale pentastellato.

Segue servizio