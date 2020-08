Benevento| Iannace (FI): Città Spettacolo? Sarebbe stato meglio non farla

Nascenzio Iannace, in versione coccordinatore provinciale di Forza Italia, torna, dopo le aspre polemuiche ferragostane, ad attaccare Mastella. Questa volta Iannace prende di mira l’Amministrazione in riferimento a Città Spettacolo di cui ne contesta l’opportunità della celebrazione. “Mi chiedo se sia davvero opportuno fare Città Spettacolo in queste condizioni”, dice Iannace che precisa :”Purtroppo negli ultimi giorni stiamo assistendo a una ripresa dei contagi da covid. Solo questa mattina ne sono stati annunciati altri due nella nostra provincia: il virus c’è, e la sua presenza deve indurre a riflettere chi ha cariche istituzionali e quindi la responsabilità dei cittadini. A tal proposito credo che organizzare Città Spettacolo non sia una buona idea: il rischio contagio è aumentato e a prescindere dall’osservanza delle norme è chiaro che manifestazioni di questo tipo andrebbero evitate. Inoltre, con gli orari di chiusura imposti ai locali e le altre restrizioni non ci sarebbe alcuna ricaduta per l’economia della città: lo abbiamo già visto con altre manifestazioni nei giorni scorsi.

E vista l’inopportunità di mettere in piedi Città Spettacolo – conclude il coordinatore provinciale di Fi – non sarebbe per contro opportuno destinare quei fondi alle scuole? Dal Governo non giungono certezze, e mentre una manifestazione di canti e balli è evitabile la scuola è fondamentale e i nostri ragazzi già hanno perso troppi giorni di lezione, i genitori hanno patito già troppe difficoltà in questa situazione. Ora, utilizzare quei soldi per mettere a norma le aule e gli istituti e per far riprendere le lezioni in tutta sicurezza sarebbe certamente più apprezzabile per i cittadini di qualche concerto, che peraltro difficilmente potranno seguire”.