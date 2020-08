Benevento| Centro Democratico, nuova adesione: Benvenuto Gaetano Stefano

Il coordinatore provinciale di Centro Democratico a Benevento Giuseppe Puzio, in accordo con il coordinatore regionale Prof. Raimondo Pasquino, danno il benvenuto al nuovo membro Gaetano Stafano affidandogli il coordinamento cittadino di Telese Terme. Così Centro Democratico arricchisce ancora di più la sua rete.

Dalla contabilità all’animazione, Stafano è una persona dinamica e molto attiva. Per tanti anni è stato istruttore in palestra, affinando le capacità relazionali e organizzative. Grazie ai ruoli che ha ricoperto e ricopre tuttora, conosce bene il territorio di Telese Terme e sa stare a contatto con persone di tutte le fasce d’età. Siamo certi che le sue skills saranno una ricchezza per il nostro partito.” Così Centro Democratico, Benevento.