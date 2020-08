Benevento| Regionali, liste e partiti in tribunale per l’ufficialità

21 Agosto 2020 | by Enzo Colarusso

Rush finale per la presentazione delle liste da parte dei contendenti per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Mancherebbe giusto un mese alle urne ma l’emergenza covid potrebbe entrare in tackle scivolata sulla competizione. C’è stata, nelle ore passate, una riunione al Viminale tra il Ministro degli Interni Lamorgese e i capigruppo dei vari partiti in cui si è affrontata l’eventualità di uno slittamento in caso di recrudescenza della crisi sanitaria. In attesa di capire l’evolversi della situazione tra oggi e domani in tribunale la chiusura dei termini di consegna delle liste. A Benevento, fino ad ora, sono stati in undici a presentarsi all’ufficio elettorale. Si tratta di Noi Campani, Movimento 5 Stelle, Potere al popolo, Centro Democratico, Per persone e comunità, Europa Verde Campania Demos, Più Campania in Europa, Liberaldemocratici Campania Popolare Moderati, De Luca Presidente, Campania Libera, Partito Socialista Italiano. In attesa che i partiti del centrodestra convergano a via De Caro si registrano i commenti delle forze politiche. Per Annarita Russo, candidata di Forza Italia, “c’è bisogno di qualcuno che prenda a cuore seriamente i problemi del territorio sannita, che sono oramai atavici e da affrontare con urgenza, non appuntamenti da far scivolare in fondo all’agenda.

Per Molly Chiusolo, coordinatrice provinciale di Noi Campani, la lista partito di Mastella, il dato pregnante è l’entusiasmo che alla fine farà la differenza.

