22 Agosto 2020 | by Alberto Tranfa

Politica

Prima volta della Lega alle regionali in Campania. Un risultato storico. Per quanto riguarda le amministrative saremo presenti in ben 5 comuni: Pagani, Cava, Giugliano, San Nicola la Strada, Ariano Irpino e correremo con il nostro simbolo. La crescita e il radicamento continuano”.

Così il segretario regionale della Lega in Campania, on. Nicola Molteni