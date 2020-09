Benevento| Benevento 2021 Civico 22 chiama, settori del PD rispondono

Non si fa a tempo ad archiviare una campagna elettorale che se ne apre subito un’altra. Alle Regionali, ormai in soffitta, succede la lunga marcia di avvicinamento alle Amministrative di Benevento 2021 che però risentono e molto dei rapporti di forza che emergeranno proprio dalle urne del 20 d e del 21 settembre. Nel PD, alleato innaturale di Mastella ma fino ad un certo punto, già si intravvedono prodromi di ciò che sarà e quello che emerge è un quadro ancora frastagliato di come si strutturerà il partito e di quali saranno i criteri che lo pervaderanno. E se l’asse Del Vecchio- De Pierro parrebbe sintonizzato sul dialogo con la galassia ceppalonica i due candidati Dem Mortaruolo e Pepe di avviare dialoghi con il sindaco non ne vogliono sentir parlare. Ergo, l’apertura di canali programmatici ed anche politici col mondo dell’associazionismo e con Civico 22 in particolare. Moretti parla di orientamento favorevole. Una apertura che trova soddisfazione ancxhe nei ranghi del PD beneventano. Giovanni De Lorenzo accoglie con soddisfazione la volontà degli attivisti di Civico 22 di aprirsi al confronto con forze politiche e con altri movimenti e di lavorare per una coalizione che sia alternativa all’attuale amministrazione e che ponga davvero al centro, nei fatti e in una visione politica finalmente nuova, il bene della nostra città.

Sulla questione interviene anche Pasqauale Orlando, uno dei due coordinatori di Italia Viva, ed ex aderente a Civico 22