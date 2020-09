De Luca continuera’ a guidare la Campania: questo risultato esprime l’orgoglio della Campania

Vincenzo De Luca continuerà a guidare la Campania. Secondo le proiezioni il governatore uscente ha sconfitto nettamente l’avversario più temibile, il candidato del centrodestra Stefano Caldoro (circa 20%), centrando un risultato che si aggira attorno al 67%. Valeria Ciarambino, candidata dei 5Stelle, si ferma attorno al 13%. “Questo risultato esprime l’orgoglio della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale – ha detto De Luca parlando dalla sede del suo comitato elettorale, alla Stazione Marittima di Napoli -. Possiamo camminare oggi a testa alta in Italia, pronti ad affrontare al cospetto di chiunque la sfida dell’efficienza”. “Doveroso da parte mia – ha aggiunto De Luca – rivolgere un ringraziamento affettuoso alle centinaia di candidate e candidati che hanno combattuto con me questa battaglia, alle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura ma soprattutto alle cittadine e cittadini di Napoli e della Campania che hanno concesso a me l’onore di andare avanti in questa battaglia che sarà una battaglia molto difficile”. Per De Luca la chiave del suo successo sfugge dalle logiche del voto di partito: “Per onestà intellettuale devo dire che questo dato elettorale non puo’ essere letto in termini di destra e di sinistra. La mia candidatura e’ stata sostenuta ovviamente dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e della destra non ideologica: queste forze si sono riconosciute in un programma di governo e nel lavoro di questi anni, non soltanto nella fase piu’ dura dell’epidemia ma anche nel momento del varo di un piano socio economico di oltre un miliardo di euro a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei disabili e dei pensionati”.