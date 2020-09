Benevento| Scarinzi: Forza Italia faccia chiarezza sul processo di ricostruzione interna

Forza Italia e la questione politica. Il partito è uscito assai malconcio dalle urne, penalizzato anche dal fatto di avere prodotto il candidato alla presidenza che ha ingigantito la prestazione negativa del partito. E tuttavia, occorre, come nel caso del Pd, chiarezza ed anche in quantitativi ingenti.

A Benevento il partito ha proposto alla consigliera Annarita Russo di entrare a far parte del gruppo consiliare di Forza Italia. La domanda è: quale gruppo? Quello ufficiale ma sfiduciato dal partito perchè ha seguito Mastella, oppure il Patto Civico, in cui la Russo milita di già? Di quale gruppo dovrebbe far parte l’avvenente consigliera ben distintasi nella sua performance elettorale? Non esiste, per ora, un nucleo che si possa definire espressione diretta del partito perchè anche il Patto vive un momento critico nei confronti di Forza Italia e conta al suo interno Vizzi Sguera e soprattutto Gigi Scarinzi, amico personale di Martusciello ma tagliato fuori dalle candidature regionali. E proprio Scarinzi chiede chiarezza in un contesto criptico che non aiuta il processo di ricostruzione che invece si impone inevitabile.