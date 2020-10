Mastella a Di Battista: “Leader delle idiozie politiche”

Di Battista non conosce la storia italiana mentre conosce la geografia, avendo girato il mondo a spese di qualche giornale, con reportage inutili e noiosi. Ci sono persone che hanno la capacità e l’intelligenza e la manifestano in ogni occasione pur avendo opinioni differenti rispetto magari ad altri partiti; altri, invece, hanno una finta intelligenza sopravvalutata al di là del dovuto. Questo piccolo Robespierre dei miei stivali esprime giudizi storici di cronaca politica che non conosce. Voglio dire semplicemente quello che dicevano loro a me: ‘vaffa’…”. Lo dice, all’Adnkronos, il sindaco di Benevento, fondatore dell’Udeur, Clemente Mastella , commentando le parole di Alessandro Di Battista a Piazza Pulita, dove accusa il Movimento 5 stelle di essere diventato come l’Udeur attaccatto alle poltrone. “Noi siamo molto diversi dal M5s -aggiunge Mastella – . Voglio ricordare che senza di noi, all’epoca, il governo non ci sarebbe stato, altro che chiedere poltrone. Potevamo farlo ma non l’abbiamo fatto anche se eravamo decisivi. Infatti, senza di noi, l’esecutivo saltò. Di Battista dice quindi cose senza senso, dice un’idiozia politica che lo rende il leader delle idiozie politiche”, conclude.