Benevento| Forza Italia, De Longis Sr: ripartire unendo il centrodestra

Il dato elettorale di Forza Italia. La valutazione è affidata al segretario cittadino del partito De Longis Sr che si mostra misuratamente soddisfatto, visti i tempi, circa la resa del suo partito. “Forza Italia può essere più che soddisfatta del risultato conseguito con la più alta percentuale, tra Benevento e Provincia, 5,93%, rispetto al dato regionale, nonostante le diatribe sorte durante la corsa elettorale e lo scisma cui è scaturito. Da questo dato bisogna ripartire per l’appuntamento del Maggio 2021 con coraggio, affrontando i problemi della popolazione, essere propositivi affinché si possa riacquistare la fiducia dei cittadini che abbiano voglia di partecipare ed impegnarsi. Concordo pienamente con l’amico Nascenzio e Federico Paolucci, sulla necessità di ripartire da un centrodestra unito, tutti con uguale dignità; essere inclusivi aprendo alla società civile, all’Associazionismo, alle professioni, non escludendo altre collaborazioni con partiti e Associazioni civiche di altra estrazione.

La battaglia ancora una volta sarà difficile ed aspra, ma certamente non ci spaventa; moltiplicare l’impegno, intensificare la volontà di essere propositivi con intelligenza e cogliere gli umori e le necessità del Popolo beneventano, questi devono essere i Nostri punti fermi ed i risultati arriveranno, così come in poco tempo ed alle condizioni estreme sono oggi arrivati”.