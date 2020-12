Benevento| Commissioni, sulla Mobilità la maggioranza va sotto

Una mattinata al calor bianco e forse è dir poco. La questione delle commissioni acefale ha acceso come non mai gli animi tra maggioranza ed opposizione a Palazzo Mosti come non mai in quasi 5 anni di cronaca consiliare. Accade che sulla votazione della commissione Mobilità la maggioranza si ritrova senza numeri e allora il Presidente De Minico sconvoca la sessione innescando la reazione, incredibile dictu compatta, di una opposizione che si è materializzata dalle nebbie di un recente passato tutt’altro che esaltante. Dal Patto Civico ai Moderati, passando attraverso il Misto e fino ad arrivare al PD, fisicamente assente, collegato da remoto con la Fioretti, ma stranamente compatto nello stigmatizzare la condotta non ortodossa di una maggioranza che, oggettivamente, non ha avuto i numeri per eleggere la Saginario, per altro assente, al ruolo di presidente della commissione Mobilità.

Callaro e Mila Lombardi sono sfuggite alla bagarre, nel senso che sono state elette all’Istruzione e alla Cultura pur nel dissenso di Di Dio e compagni. Ma il bailamme vero me proprioo si è scatenato con la commissione Mobilità ed è stata coinvolta anche il segretario generale Cotugno, cui i consiglieri di opposizione Di Dio, Puzio e Mollica hanno posto la questione di legittimità per una autoconvocazione extraregolamentare ma che aveva il sapore eminentemente politico della sfida. Presentata una mozione scritta alla Cotugno che ha definito legittimo il comportamento della Presidenza del Consiglio comunale non prendendo posizione, ovviamente, sul versante politico che resta il dato più pregnante. Un dato, tuttavia, emerge netto: la maggioranza ha mostrato scricchiolii vistosi e questo alla vigilia del correttivo di Bilancio su cui però è lecito attendersi, forse, ben altro atteggiamento dalla maggioranza.

Segue servizio