Piano di vaccinazione: Antonella Pepe critica col modello De Luca

La visita a Benevento del presidente della Regione Campania De Luca. In merito alla metodologia di De Luca di non seguire il piano di vaccinazione per fasce di età una volta completati ultraottantenni e i fragili interviene Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria del PD sannita. “Senza alcuna polemica e strumentalizzazione l’idea del Presidente De Luca è sbagliata e rischia di essere addirittura pericolosa. Qui non si tratta di scelte politiche ma di come si combatte un virus e i suoi effetti. La vaccinazione per fasce d’età è, infatti, l’unica strada che permette l’inmunizzazione progressiva e l’alleggerimento sulle strutture ospedaliere che vedono tra i ricoveri principalmente gli over 60. Ragionare per categorie economiche è scorretto, non solo perché non produce l’effetto di immunità di gregge, ma perché non salva nemmeno le stesse attività che si dovrebbero tutelare. Bisogna, invece, e concordo, recuperare quanti più vaccini possibili e procedere con celerità alla vaccinazione della popolazione, per età e per fattori di rischio”.