Tamponi sospesi all’ospedale di Sant’Agata, FdI: ripristinare subito il servizio

2 Maggio 2021 | by Enzo Colarusso

Politica

L’Asl di Benevento ha deciso di sospendere il servizio di somministrazione dei tamponi a Sant’Agata de’ Goti. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio ha manifestato la propria contrarietà rispetto a questa decisione unilaterale.

“È di ieri la notizia dello stop ai tamponi effettuati all’interno dell’Ospedale “Alfonso Maria dei Liguori” a Sant’Agata de’ Goti da parte dell’Asl di Benevento”, recita la nota della Fiamma. “La decisione, stando a quanto abbiamo appreso, risulta connessa all’attivazione dell’Hub vaccinale proprio a Sant’Agata, con l’Azienda Sanitaria Locale che avrebbe quindi deciso di sospendere il servizio tamponi per dare la precedenza alla vaccinazione. Come Fratelli d’Italia Sannio, chiediamo fermamente il ripristino di tale attività, che risulta essere di fondamentale importanza non solo per i cittadini di Sant’Agata De’ Goti ma di tutta la Valle Caudina, che altrimenti dovrebbero recarsi direttamente a Benevento, con tutti i disagi del caso. La campagna vaccinale è ovviamente di fondamentale importanza, ma un servizio non può certo escludere l’altro, considerando che a quanto ci risulta il servizio funzionasse egregiamente, grazie anche all’impegno dei sanitari coordinati dalla Dott.ssa Lina Grasso.

Il Coordinatore provinciale di FdI Domenico Matera – conclude la nota – ha già provveduto a chiedere ufficialmente al Direttore dell’Asl dott. Volpe il ripristino della somministrazione dei tamponi a beneficio di Sant’Agata de’ Goti e dei comuni limitrofi.

“Ringrazio la Direzione generale ed il dott. Volpe, confidando nella sua solita disponibilità per risolvere la questione” ha affermato Matera.