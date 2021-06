Viabilità piccoli Comuni, Errico: “Finanziati 10 progetti per un totale di 8milioni di euro “

15 Giugno 2021 | by Redazione Bn

Politica

“La Regione Campania continua ad investire sulla messa in sicurezza stradale con particolare attenzione alle aree interne e per la provincia di Benevento sono stati finanziati altri 10 progetti per un valore di circa otto milioni di euro”. Ad annunciarlo è Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari. “Con l’ottenimento dell’anticipo di 40 milioni di euro sul fondo FSC e altri 10 milioni stanziati dalla Regione – afferma Errico – sono stati finanziati ulteriori progetti esecutivi sulla viabilità dei Piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2mila abitanti. Un investimento che ha garantito la copertura di interventi presentati dai Comuni e che non avevano avuto finora accesso alle risorse sulla viabilità. Lavori che riguardano il completamento e riammagliamento della rete viaria, l’adeguamento e la manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di base della rete ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione. Risultati possibili – conclude Fernando Errico – grazie all’ottima sinergia che c’è tra la Regione Campania e i Comuni”.

Ecco gli ulteriori interventi finanziati con questa misura:

Comune di Arpaia: lavori di sistemazione strada comunale Paolisi-Arpaia- Forchia

923.115,60 €;

Comune di Arpaise: completamento e riammagliamento di via Correra- Mignolli, via Sant’ Isidoro- Porcini e collegamento alla viabilità provinciale mediante interconnessioni e rotatorie 412.920,00 €;

Comune di Campolattaro: Interventi straordinari riguardanti le strade secondarie: via Fontanelle, contrada Iadanza, via casa Parrocchiale 950.513,87 €;

Comune di Campoli Del Monte Taburno:

Lavori di rammagliamento delle strade locali alla viabilità provinciale 1.000.000,00 €;

Comune di Forchia:

Lavori di sistemazione Via Montagnella

193.439,72 €;

Comune di Fragneto L’Abate:

Interventi straordinari riguardanti le strade secondarie: Via Botticella, Via Cimitero, Via Ponte, Viale dei Caduti 988.054,99 €;

Comune di Montefalcone di Val Fortore:

Interventi di Rifunzionalizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria delle strade comunali Valle – Concilio – Ischia

888.108,11 €;

Comune di Pietraroja:

manutenzione straordinaria,messa in sicurezza stradale,risanamento tratti a rischio stabilità del riammagliamento della strada provinciale per il tramite di strada comunale alternativa di collegamento

819.969,01 €;

Comune di San Lupo: Lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale, per riammagliamento alla rete stradale di interesse regionale (Strade: Cerretana di Sopra e di Sotto–Monticello di Sopra e di Sotto–Maccaroni) 1.000.000,00 €;

Comune di Tocco Caudio: Lavori di messa in sicurezza di tratti delle Strade Provinciali S.P. 109, 140, 143 e 144 e la principale viabilità comunale di colleg. al centro urbano di Tocco Caudio–Via Cesche e Friuni 1.000.000,00 €.