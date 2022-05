Lavori lungo la stradale Appia, Miceli (Città Aperta): “Serve accelerazione, bene il confronto in Commissione”

Di seguito nota stampa di Angelo Miceli, capogruppo di ‘Città Aperta’ al Consiglio Comunale di Benevento “Stamane in Commissione Lavori Pubblici, raccogliendo l’eco lanciato via social da alcuni residenti attivi, abbiamo acceso i riflettori sui lavori lungo la Strada Statale Appia, che da qualche settimana risultano in sospensione. Ringrazio, preliminarmente, il presidente Scarinzi per la sensibilità mostrata verso la mia richiesta di calendarizzare per la settimana prossima un confronto con il Rup del progetto in merito al cronoprogramma di esecuzione dei lavori. Ringrazio doverosamente anche l’assessore Pasquariello, anch’egli in commissione per illustrare il piano triennale, per aver accettato con garbo istituzionale una richiesta di maggiore attenzione e di pronta soluzione del caso. Infatti, come egli stesso ha tenuto a precisare, un primo lungo stop si era già verificato nei mesi precedenti per una necessaria correzione progettuale in corso di opera, come sancito nella pur attesa Determina Dirigenziale del Settore Urbanistica, la 31 del 6/04/2022. Oggi, a distanza di un mese, i lavori continuano nella loro sospensione, quando invece un’accelerazione si imporrebbe, considerato che l’arteria è già fortemente stressata dal flusso veicolare in entrata ed in uscita dalla Città. Proveremo, attraverso i lavori ed il giusto conforto di tutti i membri della Commissione, a dare impulso e certezza ad un nuovo cronoprogramma che tenga conto dei plurimi disagi che tale stato di cose arreca ai residenti, a chi ha un’attività commerciale, e ai tanti lavoratori pendolari che come già in precedenza affermato, risultano essere stati per conseguenza anch’essi ingiustificatamente colpiti”.