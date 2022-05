Provincia Benevento, ecco le deleghe per i consiglieri

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha attribuito le seguenti deleghe per materie ai Consiglieri Provinciali: A Nascenzio Iannace le deleghe in Infrastrutture, Patrimonio, Urbanistica, Programmazione; Alfonso Ciervo delega Ambiente Politiche Agricole, Forestazione, Antonio Camillo Laudanna deleghe Politiche Sociali – Politiche Giovanili, Forum dei Giovani, Promozione Scolastica e rapporti con relativi Dirigenti; Antonio Capuano deleghe con Rapporto con UPI, Politiche Energetiche, Trasporti, Turismo, Promozione Culturale; Umberto Panunzio deleghe in Ciclo dei rifiuti, Protezione Civile. Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia, è stato adottato secondo le modalità stabilite dall’art. 26 dello Statuto Provinciale.