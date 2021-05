Benevento, squadra in ritiro in caso di partita decisiva a Torino

Dopo il beffardo pareggio con il Crotone, al Benevento non resta che sperare. Per 48 ore in casa giallorossa è tutto congelato, perché solo il recupero tra Lazio e Torino potrà dire se il Benevento potrà giocarsi un’ultima chance diretta nell’ultima gara con i granata. Ai microfoni di Ottochanel, il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, ha annunciato che sono stati sospesi tutti i permessi e che la macchina organizzativa è in moto per programmare un ritiro per la trasferta di Torino che scatterebbe da mercoledì solo nel caso la matematica permetta di andarsela a giocare. “Chi avrà un problema fisico o psicologico, non partirà”, ha detto Vigorito.