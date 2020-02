Elettrificazione della linea ferroviaria Bn-Av-Sa, D’Amelio: via i passaggi a livello per ridurre i tempi

“Incontro proficuo presso la presidenza del Consiglio regionale con i sindaci dei Comuni interessati dai lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Benevento-Avellino-Salerno per discutere della fase di soppressione dei passaggi a livello”. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio, che questo pomeriggio ha convocato le fasce tricolori per un confronto con i dirigenti di Rete ferroviaria italiana, alla presenza del consigliere regionale Maurizio Petracca e del consigliere delegato del presidente De Luca per le aree interne Francesco Todisco.

“Come Regione Campania abbiamo posto l’elettrificazione della linea Benevento-Avellino-Salerno in cima agli interventi da compiere in favore del potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nelle aree interne, con particolare attenzione per la città di Avellino – conclude D’Amelio. – Con la soppressione dei passaggi a livello si riducono i tempi di percorrenza tra i tre capoluoghi, a beneficio di tutte le comunità che ruotano attorno alla linea”.