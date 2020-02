Benevento| Cgil, parte la “Scuola del Popoĺo”

Parte alla CGIL di Benevento “la Scuola del Popolo” . Una dicitura d’antan che percorre larghi tratti della storia civile e dell’impegno sociale del maggiore sindacato italiano. Sotto l’egida del Quarto Stato, la Scuola del Popolo, nel complesso di 11 appuntamenti da marzo a giugno, si propone di essere uno spazio franco in cui anziani ma anche giovani possano trovare il modo di socializzare e di interagire per creare una rete di interessi tale da fornire servizi e nozioni a coloro che ne richiedano. Si parte dalla Valle Telesina martedì 3 marzo e toccherà la Valle Caudina e il capoluogo Benevento. Un working progress, nelle intenzioni della CGIL, che dovrà essere prodromica ad una iniziativa che si spera possa durare nel tempo, una sorta di Casa del Popolo capace di costituire un luogo di aggregazione che garantisca sostegno alle classi più svantaggiate e non soltanto. Territorio, politica, solidarietà, cultura protagonismo riscatto lo slogan che accompagna la scuola del popolo.