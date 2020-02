IL SINDACO

PREMESSO:

-che, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24/02/2020, e del DPCM 23/02/2020 n. 6 art 2 “ misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale” i soggetti che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni individuati quali focolai dell’epidemia Coronavirus sono OBBLIGATI a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitari (ASL) per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

pertanto i soggetti che si trovano o arrivano i nel territorio del comune di Benevento e sono transitati o hanno sostato nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò o provengono da tali comuni

SONO OBBLIGATI

a darne comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’ASL di Benevento per l’adozione di ogni conseguente misura necessaria,

inoltre,

SI INVITANO

Tutti i cittadini ad adottare individualmente ogni possibile forma di norma igienica e di prudenza nei modi ampliamente diffusi dall’informazione resa dal Ministero della Salute.

in particolare,

SI RICORDA

Che in presenza di sintomi riconducibili alla COVID 19 (Coronavirus) non si deve recare al Pronto Soccorso dell’Ospedale ma bensì bisogna contattare il proprio medico curante o contattare il 118 in modo da essere trattasi direttamente da personale sanitario specializzato;

-che tutti coloro che hanno avuto eventuali contatti con i focolai nazionali e internazionali o se si pensa di essere stati esposti al contagio a comunicare all’ASL Dipartimento di Prevenzione numeri 0824/308354- 367 – 202;

-che per ogni utile informazione è possibile contattare la Regione Campania al numero 800-90.96.99, il Ministero della Salute di Pubblica Utilità al numero 1500;

-Si precisa che nessun operatore e/o dipendente dell’Azienda Sanitaria (ASL) o altre Associazioni di Volontariato sono autorizzati a recarsi presso le abitazioni per effettuare tamponi orali;

-Si confida nel senso di responsabilità di tutti i cittadini.

-Notificare, a mezzo E Mail/Fax, la presente Ordinanza a: Prefettura e Questura di Benevento, Comando Provinciale Carabinieri, Guardia di Finanza e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, Comando di Polizia Municipale di Benevento, ai Dirigenti interessati.

-Dare la massima diffusione a mezzo stampa.