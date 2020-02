Coronavirus, scuole e Unviersità aperte in Campania

In Campania, dove al momento non si sono verificati casi di coronavirus, “non esiste la necessita’ di bloccare la didattica”. Lo comunica con una nota la Regione a conclusione della riunione in videoconferenza con il presidente del Consiglio, i ministri e i presidenti delle Regioni. Non solo restano aperte scuole ed universita’, ma in merito ai concorsi “la Funzione pubblica – prosegue la nota – ha confermato che tutte le procedure attualmente in corso e gia’ programmate si svolgeranno regolarmente”. Sia per le scuole che per i concorsi saranno attive le disposizioni gia’ emanate dalla Regione Campania a livello di prevenzione. Alle Linee guida dell’ordinanza firmata ieri dal presidente De Luca si aggiungera’ un’ulteriore integrazione in base a quanto emerso a livello nazionale dalla riunione di stamattina.