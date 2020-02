Pietrelcina| Turisti respinti, sindaco Masone: non alimentiamo panico, siamo sempre ospitabili e coraggiosi

Fa discutere la vicenda del gruppo di turisti provenienti dal Veneto e dalla Lombardia respinto nella serata di lunedi da un albergatore di Benevento,che li ha invitati a lasciare la struttura. La comitiva, composta da 45 persone, aveva prenotato il soggiorno diverse settimane fa per andare in pellegrinaggio a Pietrelcina nei luoghi di origine di Padre Pio e passare qualche giorno di vacanza. Quando l’albergatore ha però visto la regione di provenienza, ha deciso di respingere il gruppo per motivi di sicurezza legati all’emergenza coronavirus. Cosi i turisti hanno deciso di rimettersi in viaggio verso casa. Un episodio triste per la città ma che fa riflettere e molto . Il primo cittadino, attaverso una nota stampa, si dice amareggiato per questa spiacevole vicenda e chiede scusa a nome dell’intera città per quanto accaduto, anche perché “Benevento, dice il primo cittadino, è sempre stata una città accogliente e deve continuare a esserlo soprattutto in un momento in cui deve prevalere il senso di solidarietà e vanno pertanto respinti i tentativi di utilizzare lo strumento della paura per innescare stupidi e inutili conflitti territoriali.

E sul caso che è balzato anche alle “cronache nazionali” si è espresso ai microfoni di Labtv il sindaco di Pietrelcina Domenico Masone, che ancora incredulo di quanto avvenuto, afferma che il Sannio deve essere sempre ospitale e che non esiste nessuna forma di discriminazione.

