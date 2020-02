Napoli| Immunoterapia,il Pascale si conferma eccellenza nazionale

L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili i trattamenti immunoterapici alle persone colpite da neoplasie in fase molto avanzata.L’Istituto nazionale Tumori ‘Pascale’ di Napoli si colloca fra i primi centri al mondo per numero di pazienti con melanoma, trattati con queste armi efficaci. I numeri parlano chiaro e dal 2008 a oggi, sono stati trattati più di 3000 pazienti tra studi clinici e trattamenti di routin.In questo ambito rientra il grande lavoro della equipe diretta dal prof. Paolo Ascierto dell’Unità di melanoma immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale.

Nivolumab in combinazione con Ipilimumab, oppure solo nivolumab confermano di migliorare in modo evidente la sopravvivenza, anche senza progressione.Queste terapie vengono sovvenzionate dal sistema sanitario regionale, un grande risultato per la Campania, che si distingue a livello nazionale.