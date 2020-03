Coronavirus: Il Prof Paolo Ascierto: “il farmaco per l’artrite reumatoide ci fa sperare”

Parole di speranza da un uomo di scienza, si tratta del Prof. Paolo Ascierto dir. del dipartimento di Immunologia dell’ospedale Pascale di Napoli, che via Skype ci ha parlato dei progressi del farmaco anti artrite reumatoide, usato per arrestare il Coronavirus. Il farmaco dovrebbe essere adottato in tutti gli ospedali italiani, una soddisfazione immensa per l’equipe del Pascale che di concerto con il Cotugno ha intercettato le potenzialità del farmaco per curare il Covid-19. Ascierto oltre a parlare del farmaco, ha poi insistito sull’adozione delle normali regole igieniche, e ha pregato i cittadini di restare in casa per il proprio bene e per agevolare il lavoro dei sanitari.