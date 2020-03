Covid-19, agricoltori di Cia Campania mettono a disposizione trattori per sanificazione

Gli agricoltori di Cia CAMPANIA mettono a disposizione i loro trattori provvisti di atomizzatori a servizio dei sindaci che ne avessero necessita’ per effettuare sanificazioni nei loro comuni. Un primo intervento e’ stato gia’ effettuato nel Comune di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, dove gli agricoltori di Cia CAMPANIA hanno risposto all’appello del sindaco Nicola Tommaso Grasso. “Noi agricoltori – afferma Alessandro Mastrocinque, presidente di Cia CAMPANIA – siamo un presidio per i territori, lo siamo sempre e in questi momenti lo siamo con rinnovata responsabilita’. Come diciamo noi di Cia, alimentiamo la speranza”.