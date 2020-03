Benevento| Covid-19, Mastella: “Basta speculare sui contagi al San Pio. Lunedi la verità”

Nuove dichiarazioni da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella in merito all’emergenza Coronavirus in città. Il sindaco, attraverso un video postato sulla pagina facebook, annuncia che lunedi ci sarà una conferenza stampa per chiarire la vicenda contagi al San Pio di Benevento e fa sapere che sono stati fatti controlli tra i venditori di frutta e verdure in città dopo l’escalation di casi a Fondi, nel Lazio, dove è presente un grande mercato ortofrutticolo.

Controlli: “Sta per arrivare un’onda d’urto sul piano virale. Dobbiamo respingerla da Ariano Irpino e da Fondi, dove c’è un focolaio e grande un mercato ortofrutticolo dove si riforniscono molti venditori di frutta. Ho fato dei controlli tra tutti i venditori di frutta di Benevento per sapere chi ne usufruisce ed è solo una persona che non ha aperto e non aprirà in questi giorni. Ai commercianti dico di non aumentare i prezzi e chi si permette di farlo farò chiudere questi negozi. Abbiamo aumentato i controlli.

Vicenda San Pio: “Una serie di equivoci che girano come fake sui social da parte di alcuni sciacalli. Uno di questi l’ho denunciato. Non si possono usare questi motivi per speculare. Voglio dirvi che lunedi con intesa con il prefetto, con il dirittore dell’Asl e Ospedale ci sarà una conferenza stampa per chiarire cosa è successo in modo tale da tranquilizzare le persone. CI sono stati alcuni casi, però se vi rendente conto cil 10% dei medici in Italia è contagiata perchè sono i primi a contatto con i pazienti. Faremo queste conferenze stampa ogni 3-4 giorni”