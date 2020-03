Covid-19, istituti penitenziari produranno mascherine: Benevento sarà uno di questi

Altre 20mila mascherine chirurgiche, messe a disposizione dalla Protezione Civile, saranno distribuite agli istituti sul territorio attraverso i Provveditorati generali. Cosi’ salgono a oltre 200mila i pezzi fin qui destinati al personale della Polizia Penitenziaria per fronteggiare il rischio contagio. Lo rende noto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Da domani, inoltre, parte la produzione di mascherine in tessuto non tessuto negli istituti che al loro interno hanno un laboratorio sartoriale riconvertito per la fabbricazione di

questi dispositivi: come previsto dall’ultimo decreto legge, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, gli istituti penitenziari avvieranno la produzione di mascherine previo invio di un’autocertificazione all’Istituto superiore di sanita’. Dalla ricognizione avviata dal Dap, sono stati fin qui individuati alcuni istituti dove poter avviare la produzione. In Piemonte sono pronti a Biella e Torino e sono stati attivati quelli di Fossano, Vercelli, Novara e Ivrea. Analogamente in Puglia con gli istituti di Lecce, Trani e Taranto. Nel Provveditorato campano sono sei gli istituti individuati: BENEVENTO, Secondigliano, Pozzuoli, Salerno, S. Angelo dei Lombardi, S. Maria Capua Vetere. In Lombardia attivate iniziative a Bergamo, Bollate, Milano San Vittore, Monza, Opera, Verziano e Vigevano. Nel PRAP Lazio-Abruzzo-Molise le sartorie di Sulmona, Viterbo, Vasto e Rebibbia Femminile. Noto e Siracusa per gli istituti siciliani. Nel Provveditorato Toscana-Umbria quelli di Orvieto, Massa e Volterra. La produzione stimata dal Dap si aggira sui 10mila pezzi al giorno