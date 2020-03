Benevento| Covid, Festa: in Irpinia il metodo coreano

“Importerò ad Avellino il modello coreano che crediamo possa essere applicato sul nostro territorio che, è bbene ricordare, è il più martoriato della regione”. Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa a proposito dell’emergenza contagi da corona viorus che ad Avellino e provincia conta 183 casi di positività. Con 16 decessi, l’Irpinia sta pagando unn tributo, in termini di vite umane, davvero pesante. Festa non nasconde affatto la sua contrarietà al sistema inmposto dalla Regione Campania e in questa intervista concessa alla nostra emittente spiega i crismi della sua posizione che non esita a definire applicabile al caso irpino

