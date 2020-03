Covid-19, i bollettini di Asl e “San Pio”. Incognita numeri

Bollettini di giornata dall’Ospedale San Pio di Benevento e da parte dell’Asl in merito ai pazienti positivi al Covid-19 nel Sannio Secondo quanto riferisce l’Azienda Sanitaria Locale restano 37 i casi di positività al Coronavirus. Numero destinato ad aumentare: ieri sera la task force della Regione Campania ha emanato un bollettino con i primi risultati dei tamponi analizzati al San Pio di Benevento(leggi qui): su 25 tamponi, 10 sono risultati positivi. Difficile credere che appartengano a pazienti residenti ad altre province. Inoltre stesso nella serata di ieri a Paolisi sono stati riscontrati i primi tre casi, ufficializzati dal primo cittadino. Probabilmente ci sarà una nuova comunicazione da parte dell’azienda sanitaria locale. Per quanto concerne l’Azienda Ospedaliera San Pio, il bollettino parla di 26 ricoverati da Covid-19, 21 dei quali si riferiscono a cittadini sanniti e suddivisi in terapia intensiva (5), sub intensiva (6), malattie infettive (6), medicina interna (2), isolamento (2). Inoltre da Villa Margherita sono stati trasportati nel nosocomio beneventano tre pazienti.