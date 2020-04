Benevento| De Luca e la Pasqua: “Nessuno pensi di rilassarsi, restiamo a casa e reimpariamo a fare i dolci a casa”

Ci avviciniamo a Pasqua, è un periodo delicato. Nessuno pensi di rilassarsi perché rischiamo di perdere

tutto. Restiamo in casa, reimpariamo a fare i pranzi come quelli che ci venivano offerti dalle nostre madri e nonni, reimpariamo a fare i dolci a casa, reimpariamo a fare le pastiere, impegnatevi. Non ho l’audacia di dirvi pure di mangiarle, le prime saranno una zozzeria, ma vedrete che dopo i primi esperimenti impareremo di nuovo a fare

pure i dolci in casa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA, nel corso di un video con il quale ha presentato il Piano socio-economico della Regione per far fronte all’emergenza coronavirus. “Rimaniamo chiusi in casa – ha ribadito DE LUCA – se non vi è un motivo davvero urgente per uscire, cioè l’approvvigionamento alimentare e le farmacie, oltre che le attività lavorative essenziali. Altri motivi non ce ne sono. Cerchiamo di essere responsabili anche e soprattutto a Pasqua, quando potremmo avere la tentazione di uscire. Un altro poco di sacrificio ci aiuterà a vedere la luce in fondo al tunnel, sono convinto che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini comprende che è assolutamente necessario questo ulteriore sacrificio”.