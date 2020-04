Benevento| Flp fa appello alle istituzioni maggiore attenzione sul futuro del giovani e le nuove generazioni

LA FLP FUNZIONI LOCALI AUSPICA A TUTTE LE ISTITUZIONI UNA MAGGIORE ATTENZIONE SUL FUTURO DEI GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI INVESTENDO SUL TURISMO – QUALE SETTORE POCO SFRUTTATO SU TUTTE LE STRAORDINARIE BELLEZZE STORICHE CHE IL NOSTRO PAESE CONSERVA NELLA STORIA.!

LA FLP FUNZIONI LOCALI è sempre convinta che NON è vana ogni iniziativa puntando sul TURISMO LOCALE e del territorio, per creare nuove opportunità per i Giovani e per gli INOCCUPATI , legate all’erogazione di servizi e prodotti, che è possibile attivare nell’ambito del SETTORE TURISTICO, anche in considerazione, i benefici diretti per tutti quei soggetti privati che dovrebbero avere interesse affinchè vi sia una maggiore presenza di turisti provenienti da altre città dell’Europa e del mondo, creando migliaia di posti di lavoro ..

Siamo sicuri che i NOSTRI SINDACI di Benevento e provincia, prendono in debita considerazione e serietà questo NOSTRO APPELLO della FLP FUNZIONI LOCALI, al fine di realizzare questo progetto per il bene e il futuro dei nostri Giovani, che continuamente a centinaia, scappano dal nostro territorio in cerca di lavoro per l’Europa .

alberghi, pensioni, artigiani, laboratori artistici, produzione di prodotti tipici del territorio sannita, inserendoli nei percorsi turistici, in funzione della loro collocazione geografica etc..)

.Il INostro territorio Sannita ricco di bellezze storiche, culturali e tipiche potrebbe con forte senso di responsabilità dei nostri politici e istituzioni sviluppare una grande economia puntando sul TURISMO LOCALE come tante Città del Nord ITALIA (esempio:: guide turistiche, Agenzie, ristorazioni agroturistiche,

Il vero motore per far muovere l’economia è attivando una rete turistica locale, accessibile anche per piccoli gruppi di operatori turistici ed economici, con una continua evoluzione occupazionale per i Giovani e le nuove generazioni che sempre più sino ad oggi in crisi, per la mancanza di lavoro, spostandosi come i nostri vecchi padri e nonni emigrando in altri paesi dell’Europa e del Sud America .!

Certamente, questa è l’occasione propulsiva lanciata dalla FLP FUNZIONI LOCALI a TUTTI I SINDACI DEL TERRITORIO SANNITA e da NON PERDERE ler l’estimabile patrimonio culturale, storico e religiosoche il NOSTRO territorio sannita conserva gelosamente e da non trascurare nei prossimi e futuri anni .

Sicuramente NON sarà dimenticato dai NOSTRI GIOVANI e future generazioni sempre attenti e bravi a valutare i loro rappresentanti politici ed istituzionali.

LA FLP FUNZIONI LOCALI SARA’ SEMPRE A FIANCO DEI GIOVANI E CONTINUERA’ A D ESSERE SEMPRE ATTENTA A QUESTA CLASSE POLITICA CHE SINO AD OGGI E’ STATA POCO SENSIBILE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO SANNITA E AL FUTURO DEI NOSTRI GIOVANI .!

Il Coordinamento Territoriale FLP FUNZIONI LOCALI Benevento e provincia”