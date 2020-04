Coronavirus: in Campania ecco i tir per ospedale da 120 posti letti terapia intensiva

Dopo il Loreto di Napoli, oggi è toccato a Salerno. Questa mattina sono arrivati i tir che trasportano l’ospedale modulare che verra’ installato all’interno dell’azienda ospedaliera Ruggi di Salerno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nella struttura prefabbricata sara’ possibile ospitare 24 posti di terapia intensiva. Una ventina i camion partiti da Padova e arrivati nel capoluogo di provincia. Prima di giungere a Salerno i mezzi hanno fatto tappa a Napoli dove gli autisti sono stati sottoposti al test rapido. Una volta a destinazione, poi, e’ stata misurata loro la temperatura corporea. I camion sono stati parcheggiati nell’area antistante lo stadio Arechi e, uno alla volta, faranno il loro ingresso nell’area dell’ospedale per le operazioni di scarico e montaggio. Ad accogliere i mezzi c’erano il sindaco di SALERNO, Vincenzo Napoli e l’assessore Mimmo De Maio. Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha effettuato un rapido sopralluogo nell’area in cui sorgera’ la struttura modulare, accompagnato dal consigliere per la Sanita’, Enrico Coscioni.

“Ecco una delle tante straordinarie prove di efficienza della Regione Campania in relazione all’emergenza coronavirus: in due settimane nasce un ospedale prefabbricato con 120 posti letto di terapia intensiva”.