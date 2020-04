Telese Terme| Covid, Carofano: inammissibile escluderci, ASL batta un colpo

La questione del ricovero dei pazienti positivi al Covid alla Gepos di Telese Terme e che ha creato forti polemiche tra il Comune termale e le istituzioni sanitarie. Il sindaco Carofano non ha gradito affatto l’esclusione dalla rete di comunicazione tra le cliniche che hanno stipulato con la Regione Campania l’accordo Aiop, tra cui Gepos che può ricevere pazienti affetti da covid ma con bassa sintomatologia o in convalescenza e l’Azienda San Pio e l’Asl di Benevento.

Carofano era stato ieri l’altro al Rummo ed aveva ribadito che a suo avviso non ricorrevano gli estremi per un trasferimento di pazienti dalle strutture pubbliche alle cliniche private non essendoci i presupposti per un aggravamento della situazione gnerale lòegata all’epidemia nella provincia sannita. Una polemica che coinvolge l’Asl ed anche il Rummo. “Siamo noi sindaci responsabili dell’ordine pubblico e quindi non possiamo rimanere tagliati fuori dalle decisioni, non foss’altro che per un motivo di carattere organizzativo”. Carofano evita di tirare in ballo le tre cliniche della sua città, che anzi esalta come modelli di efficienza, ma non lesina fendenti all’Asl cui chiede spiegazioni precise.