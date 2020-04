Emergenza Coronavirus,in crisi anche il comparto del vino

L’emergenza Coronovirus sta mettendo in ginocchio il mondo della produzione.In questa crisi finisce anche il settore del vino, che si trova a fare i conti con le difficoltà dell’immediato, mentre all’orizzonte si delineano scenari ancora più critici. Il presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, Libero Rillo, fa sentire la sua voce per richiamare l’attenzione sulla situazione economica più importante del comprato agricolo sannita. “È un momento difficile: il mondo del vino – dichiara Rillo – si è praticamente fermato. Il fatturato delle aziende è crollato e i rischi per un settore vitale, che in Italia dà lavoro a circa un milione e mezzo di operatori, sono veramente tanti. Ed è un momento difficile anche in terra sannita, dove il mondo del vino è composto da tante piccole tessere che vanno ad affiancare un corposo mondo della cooperazione. Parliamo, quindi, di aziende che si trovano oggi a fare i conti con l’allarme liquidità, che mette seriamente a rischio il loro futuro. In tantissimi casi, poi, queste aziende sono anche fortemente esposte dal punto di vista bancario per i tanti investimenti fatti negli ultimi anni”. Si tratta di una crisi che non conosce confini. “Alberghi chiusi,insieme agli agriturismi, ai ristoranti e ai bar significa l’azzeramento del canale più consistente di consumo.E tutto ciò non si verifica solo in Italia, ma praticamente in tutti gli Stati esteri dove si predilige consumo di vino di qualità italiano e dove,in questi ultimi anni, la Campania e il Sannio avevano conquistato piazze interessanti.