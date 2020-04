Nuovo appuntamento streaming con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Non tutti hanno capito che nulla sarà come prima, finchè non avremo messo in produzione efficace. Per quanto riguarda la Regione noi abbiamo registrato un tasso di decessi tra i più i bassi d’Italia. Noi abbiamo salvato la Campania avendo assundo decisioni anche due settimane prima del Governo nazionale. Abbiamo una densità 430 abitanti ogni chilometro quadrato, a volte ancora di più. NOn era facile e scontato, ma noi l’abbiamo fatto. Con comportamenti rigorosi e scelti difficili e senso di responsabilità dei cittadini. In Italia c’è sempre qualcuno che prova a discriminare, ma abbiamo dimostrato di essere un modello di capacità organizzativa e concretezza. Se continueremo cosi la Regione sarà la prima ad uscire dal tunnel. Però dobbiamo stare attenti a molte cose: chi ha contratto la malattia ha visto la morte con gli occhi. Non è una cosa banale, fare i conti con la morte a volte anche atroce. Qualcosa straziante. Non stiamo di fronte a problemi banali e semplici, siamo di fronte a cose serie”

FASE 2. “La Fase 2 è già cominciata, ma non è quella che si aspettano i nostri cittadini. Chi era scomparso dalla scena pubblica, ora è ritornato e ci ha inondato di proposte. E’ stata riaperta anche la fabbrica dei “tweet”. Quello che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, un senso di responsabilità e coesione internazionale ora è scomparso. La Fase 2 ha fatto ritornare la politica politicante. Il dibattito che abbiamo visto sul MES, è stato un esempio sconcertante. Ho ascoltato in questi ultimi giorni colleghi sulla Fase 2 che premono per affrettare la ripresa di tutto. MA dobbiamo avere un grande senso di responsabilità. In Lombardia ieri circa 1000 contagi, nel Veneto 400 contagi, nel Piemonte 800 nuovi contagi. Questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. E’ una situazione non tranquillizzante. Se una Regione di queste accellera, rischia l’Italia intera. Se dovesse succedere noi chiuderemo la Campania. Faremo un’ordinanza dove vieteremo l’ingresso nella nostra Regione. Già abbiampo fatto un miracolo di contenere il contagio. Bisogna trovare il punto di equilibrio tra necessità delle attività e le necessità dell’Italia. Pensare di riaprire e poi chiudere di nuovo, sarebbe drammatico. Non reggerebbe più. E’ l’unico campo nel quale non possiamo fare esperimenti. Sappiamo che dobbiamo convivere il virus, ma un conto è programmare la seconda fase ma un altro è quello di dare il via libera a tutti.

FASE 2 in Campania. Ogni piano sarà accompagnato da un paio di sicurezza sanitaria. Noi dobbiamo gradualmente riprendere le attività economiche ma questa ripresa sarà su due piani: economico e sanitario. Ciò per evitare di dover richiudere dopo due settimane. Le Regioni possono mettere più rigorose rispetto l’ambito nazionale, ma non quelle meno rigorose. Ieri abbiamo avuto già i primi incontri con le rappresentative che continueranno anche la prossima settimana. Stiamo lavorando per un protocollo sicurezza per dare a tutti quanti, in modo da poter riaprire in condizioni di sucrezza e per tutelare sia i lavoratori sia i nostri concittadini.

Gli screening. Abbiamo deciso di varare con serietà, in maniera ordinata un grande piano di screening. Il test sierologico non è stato convalidato da nessuna istituzione scientifico. Ci sono state realtà locali che si sono avventurate. Se non fai un test accredito e questo da esito negativo ma poi invece è positivo, commetti reato. Oggi il governo nazionale ha proposto un piano nazionale con gli screening seriologici che riguarderanno 150.000 mila italiani. Noi abbiamo lanciato un piano di screening generalizzato con tre azioni. Più tamponi, ieri 2000 tamponi. Dovremo dare priorità ai sanitari, ai familiari in isolamento domiciliario, e casa di cura per anziani. Poi vogliamo moltiplicare lo screening sul personale sanitario. Poi sarà il turno delle forze dell’ordine, fasce deboli. Abbiamo fatto un bando per moltiplicare i laboratori accreditati per avere più controlli possibili. Quando avevamo poche risorse ci siamo concentrati su chi aveva sintomi, non c’era e non ci sono i reagenti chimici. Stiamo lavorando anche per avere ospedali solo per malati Covid. Utilizzeremo questi ospedali modulari per i pazienti Covid. L’importante è non aver più promiscuità negli ospedale in modo da poter riprendere l’attività ospedaliera normale.

Mascherine. L’uso delle mascherine diventerà obbligatorio dopo il 3-4 maggio. Prima no, perchè arriveranno in tutta la Campania. Entro il 3 maggio completeremo la distribuzione delle mascherine, che diventeranno poi obbligatorie una volta fuori casa.

Cibo da asporto. A Lauro un negozio ha fatto la distribuzione domiciliare, la famiglia era positiva e per questo abbiamo messo in quarantena tutto il paese. Abbiamo territori dove la concentrazione abitativa è paurosa e quando abbiamo limitato il trasporto domiciliare lo abbiamo fatto per evitare episodi del genere. La Regione, poi, ha dato un contributo di 2000 euro. Quelle attività che sono rimaste aperte non avranno il contributo di 2000 euro, ma solo quelle che sono rimaste chiuse. Stiamo ragionando in queste ore sulla consegna a domicilio, ma la decisione la prenderemo sulla base dell’andamento dell’epidemia. Stiamo parlando non di più di una settimana lavorativa.



Librerie. “Non le penalizziamo, ma può essere un luogo di aggregazione incontrollata. La preoccupazione è sempre quella: evitare assembramenti. Ma anche per loro è previsto un rimborso di 2000 euro. Dobbiamo essere responsabili.

Zone Rosse. “Abbiamo avuto situazione difficili come Ariano Irpino. Voglio ricordare a chi fa speculazioni, che negli ospedali periferici che si fa più fatica. Non abbiamo avuto l’ecatombe del nord. A Pozzuoli abbiamo avuto qualche problema e i focolai li abbiamo superati. “

