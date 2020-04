Smart working nella Pubblica Amministrazione : Campania al di sotto della media nazionale

I dati sullo smart working provenienti dalle Regioni italiane sono “ancora in divenire e tuttavia molto incoraggianti”. Lo scrive il ministero per la Pubblica amministrazione, precisando che la media e’ del 73,8% (incluse le unita’ di personale in telelavoro). Il primato spetta all’Abruzzo, con il 100% del personale in Smart working seguito dalla Lombardia con il 98,4% e dal Lazio con il 96,6%. Dall’altra parte della lista la Calabria con solo il 46%, la Basilicata con il 56,7% e il Veneto con il 51,90%. Proseguendo nell’esame dei dati, si nota che percentuali piu’ elevate si riscontrano nella provincia di Trento (94,8%), in Toscana (94,4%), nelle Marche (83,5%), in Emilia Romagna (78,8%). Piu’ basse invece in Molise (63,5%), Sicilia (60%) e Friuli Venezia Giulia (59,1%). Sotto la media anche l’Umbria (61,5%), la Valle d’Aosta (63,3%), la Campania (70%). Superiori alla media, infine, la Liguria (78,8%), la Sardegna (78,7%), la Puglia (78,1%), il Piemonte (77,1%), la provincia di Bolzano (72,8%).