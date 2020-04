Benevento| 25 Aprile, una giornata particolare…che piaccia o meno

Sabato prossimo il 25 Aprile. Una giornata particolare, citando il famoso film di Scola, una celebrazione di una ricorrenza che è carne viva della nostra storia democratica. Settantacinque anni fa la Liberazione che, piaccia o meno costituisce la pietra angolare della coscienza civile di questa strano Paese che risponde al nome di Italia e che si fonda, e anche questo piaccia o meno, sulla Resistenza e la lotta di emancipazione dal Nazifascismo. Quest’anno le note vicende dell’emergenza sanitaria impediranno lo svolgimento delle rituali sfilate che Cgil Cisl e Uil e Anpi annualmente organizzano ed anche quest’anno non sono mancate le polemiche con l’Anpi, incredibilmente esclusa dalle poche occasioni pubbliche per evitare “assembramenti”. La cosa è sottolineata con profonda amarezza dall’associazione.

Senza le rituali celebrazioni sarà il flash mob di sabato alle 15 a riunire quanti non vorranno far mancare il loro sostegno e magari intonando Bella Ciao, che piaccia o meno, il mondo intero ha cantato come cenno di solidarietà nei confronti del nostro Paese attaccato dal virus.

